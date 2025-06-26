Генпрокуратура подала иск к госсекретарю Дагестана Магомедову

Заместитель генерального прокурора России подал гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам в Советский районный суд Махачкалы. О задержании чиновника стало известно 25 июня.





Иск генпрокуратуры был подан 23 июня, свидетельствует картотека дел суда.





Ответчики, помимо госсекретаря Дагестана, — Магомед Магомедов, Савдат Магомедова, Хаписат Алпанаева, Галимат Исмаилова, Маржанат Исмаилова, а также компании «МСБ Холдинг» и «Транс Тек».





Предварительное заседание по делу назначено на 10 июля. Содержание иска не раскрывается.





25 июня пресс-служба администрации главы Дагестана заявила, что в отношении «одного из дагестанских чиновников» ведутся следственные действия. В администрации отметили, что оказывают «всестороннюю помощь в проведении объективных расследований».





По сообщениям СМИ, госсекретаря Дагестана задержали 25 июня по уголовному делу о хищениях. Обыски прошли у самого Магомедова, его родственников, коллег и в его кабинете в администрации региона.