«Времена и эпохи»: атмосфера столицы 1940-х в «Москино»

В «Москино» проходили иммерсивные костюмированные представления с актерами и боевой техникой. А поучаствовать в них могли и гости площадки. Одно из самых ярких представлений — освобождение белорусской деревни в ходе операции «Багратион».





Площадка «Победный 45-й. Московские хроники» была создана на основе архивных материалов и воспоминаний очевидцев того времени. В реконструкции участвовали около 300 человек.





Также можно было увидеть, в какой одежде ходили школьники в послевоенные времена и как танцевали взрослые в то время.





На мастер-классе учили чистописанию вместе с аутентичными послевоенными канцелярскими принадлежностями. Можно было вступить в пионеры, прочитать торжественную клятву, повязать пионерский галстук и даже дать сигнал в горн, поиграть на барабанах.





На фестиваль приехали реконструкторы из 12 стран: например, 46-й пехотный Добричский полк из Болгарии.





Фестиваль «Времена и эпохи» продлился в столице с 11 по 15 июня в рамках проекта «Лето в Москве». В этом году он посвящен Году защитника Отечества. На мероприятия приехали гости из-за рубежа и из разных российских регионов.



