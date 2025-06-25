Ушаков: Путин не поедет на саммит БРИКС в Бразилии из-за ордера МУС

Президент России Владимир Путин из-за «определенных сложностей» не поедет на саммит БРИКС в Бразилии, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Это связано с ордером Международного уголовного суда на арест главы российского государства, уточнил он. Южноамериканская республика обязалась исполнять договор о создании МУС.





«Президент будет участвовать по видеосвязи в основных мероприятиях этого саммита. Это связано с определенными сложностями в контексте требований МУС — вы знаете, именно в данном контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании», — сказал Ушаков.





Лично на мероприятие поедет глава МИД России Сергей Лавров. Саммит пройдет 6-7 июля.





В октябре 2024 года Путин заявил, что Международный уголовный суд не имеет универсального значения, поскольку страны могут заключить соглашение между собой и не исполнять его решения. Он отметил, что не только Россия не признает юрисдикцию МУС, но и, например, США.





Путин отмечал, что у него с президентом Бразилии дружеские отношения, и он не хочет, чтобы его присутствие нарушило бы работу саммита G20.