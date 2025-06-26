Глава управления президента: 137 тысяч участников СВО вернулись домой

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что около 137 тысяч участников специальной военной операции уже вернулись домой. Он призвал помочь вернувшимся бойцам переучиться и найти новую достойную работу.





В регионах ведется большая работа по оказанию мер поддержки военнослужащим, которые приехали домой, рассказал глава управления президента. По словам Новикова, как правило, вернувшиеся — молодые люди, аудитория Росмолодежи в возрасте до 35 лет.





Сейчас военные получают в зоне спецоперации солидные вознаграждения. Нужно сделать так, чтобы доходы семьи не упали, когда бойцы получат новые профессии, подчеркнул Сергей Новиков.





Начальник управления президента выступил на итоговом заседании коллегии Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи). Его цитирует ТАСС.