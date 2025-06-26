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В Подмосковье детям запретили находиться у водоемов без сопровождения взрослых
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Соответствующий закон приняли из-за большого числа несчастных случаев с несовершеннолетними undefined
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В Подмосковье детям запретили находиться у водоемов без сопровождения взрослых

Соответствующий закон приняли из-за большого числа несчастных случаев с несовершеннолетними

В Подмосковье официально запретили детям находиться на водных объектах без сопровождения взрослых. Соответствующий закон 26 июня приняли депутаты Московской областной думы.


Инициативу ввели из-за высокого числа несчастных случаев с несовершеннолетними на воде, в том числе смертельных исходов. Об этом заявила на заседании Мособлдумы замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Подмосковья Наталия Михлина, цитата по ТАСС.


В 2023 году на водоемах в Московской области погибли 27 детей, в 2024-м 31 ребенок, а с начала 2025 года уже семь детей, рассказала Михлина. По ее словам, главные причины несчастных случаев «отсутствие контроля со стороны взрослых, непонимание своей ответственности, а порой равнодушие окружающих». 


За нарушение правил вынесут предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей. Протоколы будут составлять полицейские.

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