В Подмосковье детям запретили находиться у водоемов без сопровождения взрослых

В Подмосковье официально запретили детям находиться на водных объектах без сопровождения взрослых. Соответствующий закон 26 июня приняли депутаты Московской областной думы.





Инициативу ввели из-за высокого числа несчастных случаев с несовершеннолетними на воде, в том числе смертельных исходов. Об этом заявила на заседании Мособлдумы замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Подмосковья Наталия Михлина, цитата по ТАСС.





В 2023 году на водоемах в Московской области погибли 27 детей, в 2024-м — 31 ребенок, а с начала 2025 года — уже семь детей, рассказала Михлина. По ее словам, главные причины несчастных случаев — «отсутствие контроля со стороны взрослых, непонимание своей ответственности, а порой равнодушие окружающих».





За нарушение правил вынесут предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей. Протоколы будут составлять полицейские.