Суд изъял у госсекретаря Дагестана Магомедова нефтекомпании

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск заместителя генерального прокурора России к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам. У семьи Магомедова изъяли нефтекомпании в пользу государства.





Госсекретарь региона и его родственники незаконно получили нефтяные предприятия, которые ранее находились в федеральной собственности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда республики.





Единственным оператором по перевалке нефти в порту «Махачкала» была госкомпания «Дагнефтепродукт». В нее входили 67 земельных участков, 360 зданий, сооружений, включая трубопроводы и заправочные станции.





Магомедов знал, что нефтекомпания находится в федеральной собственности, а у властей региона нет прав на владение и распоряжение ею. Суд считает, что чиновник использовал свои связи и полномочия, чтобы преобразовать госкомпанию в ОАО «Дагнефтепродукт» в 2005 году.





По версии суда, Магомед-Султан Магомедов основал ООО «Дагестаннефтепродукт» и обеспечил этой компании победу на торгах по продаже 100% акций ОАО «Дагнефтепродукт». При этом деньги за выкуп акций не поступили в госбюджет.





Позднее «Дагестаннефтепродукт» переименовали в ООО «МСБ Холдинг». С 2020 года учредителями предприятия значатся родственники Магомедова. Легализацию госимущества завершили в 2021 году — тогда ОАО «Дагнефтепродукт» преобразовали в ООО «Каспетролсервис».





Кроме того, на базе бывшей госкомпании создали новые нефтеперерабатывающие заводы ООО «Дагестанские новые технологии», ООО «Транс Тек», ООО «Нефтепродуктснаб».





Магомед-Султана Магомедова задержали 25 июня 2025 года по уголовному делу о хищениях. Обыски провели у него самого, его родственников, коллег и в его кабинете в администрации Дагестана.