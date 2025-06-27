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В Армении силовики ворвались в резиденцию апостольской церкви и попытались увезти главу Ширакской епархии
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Возле здания произошла потасовка между верующими и правоохранителями undefined
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В Армении силовики ворвались в резиденцию апостольской церкви и попытались увезти главу Ширакской епархии

Возле здания произошла потасовка между верующими и правоохранителями

Спецназ Службы национальной безопасности Армении ворвался в административный центр Армянской апостольской церкви. Силовики забрали главу Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна, посадили его в машину и попытались увезти. Но священники и верующие окружили автомобиль и не позволили правоохранителям уехать.

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Сам священнослужитель заявил, что готов пойти со спецназом, пишет РИА Новости. Аджапахян сказал, что не выступает угрозой для страны, а главная угроза «сидит в правительстве».


Периодически происходят потасовки верующих и правоохранителей, сообщает ТАСС. Священники звонят в колокола, верующие поют церковные песни и молятся. 


Главу Ширакской епархии обвиняют в призывах к свержению власти в стране и нарушению территориальной целостности.


25 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что силовики предотвратили попытку государственного переворота со стороны «криминального олигархического духовенства». Власти проводят обыски и задерживают участников оппозиционного движения «Священная борьба», обвиняемых в попытке захвата власти.


Обострение отношений между армянскими властями и церковью продолжается с тех пор, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные заявления в адрес Армянской апостольской церкви в соцсетях. Политик призвал поменять порядок избрания католикоса и закрепить решающую роль Республики Армения.

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Dailystorm - Пашинян заявил о попытке захвата власти в Армении «криминальным духовенством»
#религия #церковь #армения
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