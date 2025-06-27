В Армении силовики ворвались в резиденцию апостольской церкви и попытались увезти главу Ширакской епархии

Сам священнослужитель заявил, что готов пойти со спецназом, пишет РИА Новости. Аджапахян сказал, что не выступает угрозой для страны, а главная угроза «сидит в правительстве».





Периодически происходят потасовки верующих и правоохранителей, сообщает ТАСС. Священники звонят в колокола, верующие поют церковные песни и молятся.





Главу Ширакской епархии обвиняют в призывах к свержению власти в стране и нарушению территориальной целостности.





25 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что силовики предотвратили попытку государственного переворота со стороны «криминального олигархического духовенства». Власти проводят обыски и задерживают участников оппозиционного движения «Священная борьба», обвиняемых в попытке захвата власти.





Обострение отношений между армянскими властями и церковью продолжается с тех пор, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные заявления в адрес Армянской апостольской церкви в соцсетях. Политик призвал поменять порядок избрания католикоса и закрепить решающую роль Республики Армения.