В Армении силовики ворвались в резиденцию апостольской церкви и попытались увезти главу Ширакской епархии

Спецназ Службы национальной безопасности Армении ворвался в административный центр Армянской апостольской церкви. Силовики забрали главу Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна, посадили его в машину и попытались увезти. Но священники и верующие окружили автомобиль и не позволили правоохранителям уехать.
Сам священнослужитель заявил, что готов пойти со спецназом, пишет РИА Новости. Аджапахян сказал, что не выступает угрозой для страны, а главная угроза «сидит в правительстве».
Периодически происходят потасовки верующих и правоохранителей, сообщает ТАСС. Священники звонят в колокола, верующие поют церковные песни и молятся.
Главу Ширакской епархии обвиняют в призывах к свержению власти в стране и нарушению территориальной целостности.
25 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что силовики предотвратили попытку государственного переворота со стороны «криминального олигархического духовенства». Власти проводят обыски и задерживают участников оппозиционного движения «Священная борьба», обвиняемых в попытке захвата власти.
Обострение отношений между армянскими властями и церковью продолжается с тех пор, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные заявления в адрес Армянской апостольской церкви в соцсетях. Политик призвал поменять порядок избрания католикоса и закрепить решающую роль Республики Армения.