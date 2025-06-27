Росавиация сняла запрет на полеты над Ираком, Ираном и Иорданией

Росавиация отменила для отечественных авиакомпаний запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании. Ограничения ввели в середине июня после обострения ирано-израильского конфликта.





Ведомство сообщило, что продолжит следить за работой воздушного транспорта на Ближнем Востоке. При изменении ситуации Росавиация оперативно свяжется с перевозчиками. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.





Изначально ограничение действовало до 26 июня, затем его продлили до 4 июля.





25 июня авиационное ведомство сняло запрет с полетов в Катар. В тот же день были отменены ограничения на полеты в Израиль с 07:00 до 01:00 мск. В эту страну нельзя летать в ночное время до 12 июля.