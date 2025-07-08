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В Подмосковье при опрокидывании микроавтобуса пострадали 15 человек
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Как заявили в прокуратуре, водитель не справился с управлением undefined
Новости

В Подмосковье при опрокидывании микроавтобуса пострадали 15 человек

Как заявили в прокуратуре, водитель не справился с управлением

В городском округе Ступино Московской области микроавтобус съехал в кювет и перевернулся, в результате чего пострадали 15 пассажиров, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.


Авария произошла на автомобильной дороге в районе села Старая Ситня. Отмечается, что водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением. Как видно на опубликованных ведомством фотографиях, автобус перевернулся на бок.

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Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Прокуратура установит все обстоятельства ДТП. На месте также работают сотрудники Госавтоинспекции.

#дтп #московская область #пострадавшие
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