В Подмосковье при опрокидывании микроавтобуса пострадали 15 человек

В городском округе Ступино Московской области микроавтобус съехал в кювет и перевернулся, в результате чего пострадали 15 пассажиров, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.





Авария произошла на автомобильной дороге в районе села Старая Ситня. Отмечается, что водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением. Как видно на опубликованных ведомством фотографиях, автобус перевернулся на бок.