Похороны экс-министра транспорта Старовойта могут пройти в Петербурге

Похороны бывшего министра транспорта Романа Старовойта планируется провести в Санкт-Петербурге. Как сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на осведомленный источник, близкие покойного в настоящее время выбирают конкретное место для прощания.





Другие подробности не приводятся. Официального подтверждения этой информации также не поступало.





Роман Старовойт родился в Курске, значительную часть жизни связал с Северной столицей. Он окончил школу в Сосновом Бору Ленинградской области, получил высшее образование в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» имени Д.Ф. Устинова, а свою карьеру государственного служащего начинал в Комитете по инвестициям Петербурга, где проработал несколько лет.





Тело Романа Старовойта было найдено 7 июля в Подмосковье. По предварительной версии, он покончил с собой после новостей о своей отставке с поста министра транспорта России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле были шокированы произошедшим.