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Похороны экс-министра транспорта Старовойта могут пройти в Петербурге
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Родственники уже ищут место undefined
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Похороны экс-министра транспорта Старовойта могут пройти в Петербурге

Родственники уже ищут место

Похороны бывшего министра транспорта Романа Старовойта планируется провести в Санкт-Петербурге. Как сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на осведомленный источник, близкие покойного в настоящее время выбирают конкретное место для прощания.


Другие подробности не приводятся. Официального подтверждения этой информации также не поступало.


Роман Старовойт родился в Курске, значительную часть жизни связал с Северной столицей. Он окончил школу в Сосновом Бору Ленинградской области, получил высшее образование в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» имени Д.Ф. Устинова, а свою карьеру государственного служащего начинал в Комитете по инвестициям Петербурга, где проработал несколько лет.


Тело Романа Старовойта было найдено 7 июля в Подмосковье. По предварительной версии, он покончил с собой после новостей о своей отставке с поста министра транспорта России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле были шокированы произошедшим.

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#минтранс #похороны #старовойт
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