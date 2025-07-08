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Госдума приняла закон об увеличении пособия по беременности для студенток
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Средний размер выплат составит 90 тысяч рублей undefined
Новости

Госдума приняла закон об увеличении пособия по беременности для студенток

Средний размер выплат составит 90 тысяч рублей

Госдума приняла закон о повышении пособия по беременности для студенток, следует из данных законодательной базы нижней палаты парламента.


Выплаты увеличили до прожиточного минимума для региона, где проживают обучающиеся, независимо от факта получения стипендии, уточняется в пояснительной записке. Таким образом, пособие за 140 дней отпуска составит около 90 тысяч рублей.


На данный момент пособие выплачивают в размере стипендии за 140 дней больничного, что в среднем составляет от 9 тысяч до 23 тысяч рублей.


Нововведение распространится на обучающихся очно в вузах, организациях дополнительного профобразования и научных организациях. Назначать и выплачивать пособие будет Социальный фонд за счет средств федерального бюджета.

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