Госдума приняла закон об увеличении пособия по беременности для студенток

Госдума приняла закон о повышении пособия по беременности для студенток, следует из данных законодательной базы нижней палаты парламента.





Выплаты увеличили до прожиточного минимума для региона, где проживают обучающиеся, независимо от факта получения стипендии, уточняется в пояснительной записке. Таким образом, пособие за 140 дней отпуска составит около 90 тысяч рублей.





На данный момент пособие выплачивают в размере стипендии за 140 дней больничного, что в среднем составляет от 9 тысяч до 23 тысяч рублей.





Нововведение распространится на обучающихся очно в вузах, организациях дополнительного профобразования и научных организациях. Назначать и выплачивать пособие будет Социальный фонд за счет средств федерального бюджета.