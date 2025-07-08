Дело о госизмене завели на управляющего «Револьт-центром»

Управление ФСБ по Республике Коми возбудило уголовное дело о государственной измене в отношении Павла Андреева, управляющего культурным пространством «Револьт-центр» и медиаплатформой «7х7 — Горизонтальная Россия» (признан в России иноагентом), сообщила пресс-служба ведомства.





Как установило следствие, Андреев с 2019 года за деньги помогал иностранным спецслужбам в действиях, которые вредят безопасности РФ. Кроме того, он долго поддерживал тайные связи с представителями стран НАТО и организациями, которые иностранные спецслужбы используют для разведки и подрывной работы в России, утверждают в ФСБ.





Отмечается, что сотрудники ведомства провели следственные и оперативные действия в 12 регионах России. Они искали доказательства, новые эпизоды преступлений и причастных к ним лиц.





Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что в «Револьт-центре» прошли обыски. По данным СМИ, подобные следственные мероприятия были проведены также у сотрудников организации.





Также обыски прошли в Карелии у журналиста Валерия Поташова, пишет Karelia news. Позже корреспондент рассказал, что его спрашивали о связи с «Новой газетой — Европа» (признана в России нежелательной организацией).





В Калининграде были обыски у журналистки и активистки Екатерины Ткачевой, сообщил РБК правозащитник Роман Морозов. Он добавил, что она не выходит на связь.





Следственные мероприятия прошли и у некоторых правозащитников. Так, в Иркутской области были обыски у Святослава Хроменкова. По данным СМИ, правозащитника увезли в Следственный комитет. В ведомстве сообщили РБК, что Хроменков был в СК в качестве свидетеля, он не задержан.





Кроме того, обыски прошли в Йошкар-Оле у правозащитников Ирины Протасовой и Ольги Васильевой, пишут СМИ. У них изъяли телефоны и технику. Основания обысков не известны.