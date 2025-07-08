МУС выдал ордера на арест лидера «Талибана» и главы Верховного суда Афганистана

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест лидера движения «Талибан» Хайбатуллы Ахундзады и председателя Верховного суда Афганистана Абдула Хакима Хаккани, сообщается в пресс-релизе инстанции.





У МУС есть достаточные основания полагать, что Ахундзада и Хаккани совершили преступление против человечности в отношении девочек, женщин и других лиц, не соответствующих политике «Талибана» по вопросам гендера, гендерной идентичности или самовыражения, а также по политическим мотивам в отношении лиц, считающихся «союзниками девочек и женщин».





В частности, талибы лишили женщин права на образование, неприкосновенность частной жизни, а также свободы передвижения, самовыражения, мысли, совести и религии, заявили в МУС. Предполагается, что эти преступления были совершены с момента захвата власти «Талибаном» 15 августа 2021 года и продолжались по крайней мере до 20 января 2025 года.





Также в суде сочли, что «Талибан» проводил государственную политику, которая привела к нарушениям основных прав и свобод гражданского населения. Речь идет об убийствах, тюремных заключениях, пытках, изнасилованиях и прочем.