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Макрон вновь попал в неловкую ситуацию со своей женой на глазах у людей
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Первая леди Франции не приняла протянутую ей руку undefined
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Макрон вновь попал в неловкую ситуацию со своей женой на глазах у людей

Первая леди Франции не приняла протянутую ей руку

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон демонстративно отказалась от помощи своего мужа, который протянул ей руку. Это произошло во время спуска с самолета в Великобритании, пишет газета The Daily Mirror.


На видео заметно, что Макрон первый спустился с трапа, после чего протянул руку своей жене. Однако первая леди Франции не стала принимать помощь супруга и спустилась самостоятельно с помощью поручня. В итоге Эммануэль Макрон опустил руку и обратился к принцу Уильяму и принцессе Кейт Миддлтон, которые встречали французскую чету в аэропорту.


Макрон со своей женой прибыли на базу Нортхолт. Это первый визит европейского политика в Великобританию после Brexit. Ожидается, что президент Франции выступит в Вестминстерском дворце, а также на Даунинг-стрит в рамках англо-французского саммита.


До этого с супругами произошел другой необычный инцидент. В конце мая Макрон со своей женой прилетел во Вьетнам, где представителям СМИ удалось заснять, как супруга президента дает ему пощечину в самолете перед выходом из него.


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что жена никогда не дает своему мужу пощечину просто так.

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