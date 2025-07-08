Макрон вновь попал в неловкую ситуацию со своей женой на глазах у людей

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон демонстративно отказалась от помощи своего мужа, который протянул ей руку. Это произошло во время спуска с самолета в Великобритании, пишет газета The Daily Mirror.





На видео заметно, что Макрон первый спустился с трапа, после чего протянул руку своей жене. Однако первая леди Франции не стала принимать помощь супруга и спустилась самостоятельно с помощью поручня. В итоге Эммануэль Макрон опустил руку и обратился к принцу Уильяму и принцессе Кейт Миддлтон, которые встречали французскую чету в аэропорту.





Макрон со своей женой прибыли на базу Нортхолт. Это первый визит европейского политика в Великобританию после Brexit. Ожидается, что президент Франции выступит в Вестминстерском дворце, а также на Даунинг-стрит в рамках англо-французского саммита.





До этого с супругами произошел другой необычный инцидент. В конце мая Макрон со своей женой прилетел во Вьетнам, где представителям СМИ удалось заснять, как супруга президента дает ему пощечину в самолете перед выходом из него.



