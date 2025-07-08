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Йеменские хуситы оставили российского моряка без руки
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Атаке в Красном море подвергся сухогруз Eternity C undefined
Новости

Йеменские хуситы оставили российского моряка без руки

Атаке в Красном море подвергся сухогруз Eternity C

В результате атаки на сухогруз Eternity C в Красном море пострадали два члена экипажа, один из которых является гражданином России. Как сообщает греческий телеканал ЕРТ со ссылкой на заявление военно-морских сил Европейского союза на Ближнем Востоке, российскому моряку пришлось ампутировать руку.


«Есть информация о двух пострадавших, один из которых является россиянином, ему ампутировали конечность», — говорится в сообщении.


Инцидент произошел в акватории Красного моря, где в последнее время участились нападения на гражданские суда. The Guardian также сообщает о двух погибших. Корабль был атакован беспилотником. Ответственность за атаку возложили на йеменских хуситов.


В публикации говорится, что корабль шел под флагом Либерии, но управляли им греки. Выжившие члены экипажа, в том числе россиянин, были спасены проходившим мимо торговым судном.


Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о прекращении ударов по хуситам, так как те, по его словам, капитулировали.

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