Йеменские хуситы оставили российского моряка без руки

В результате атаки на сухогруз Eternity C в Красном море пострадали два члена экипажа, один из которых является гражданином России. Как сообщает греческий телеканал ЕРТ со ссылкой на заявление военно-морских сил Европейского союза на Ближнем Востоке, российскому моряку пришлось ампутировать руку.





«Есть информация о двух пострадавших, один из которых является россиянином, ему ампутировали конечность», — говорится в сообщении.





Инцидент произошел в акватории Красного моря, где в последнее время участились нападения на гражданские суда. The Guardian также сообщает о двух погибших. Корабль был атакован беспилотником. Ответственность за атаку возложили на йеменских хуситов.





В публикации говорится, что корабль шел под флагом Либерии, но управляли им греки. Выжившие члены экипажа, в том числе россиянин, были спасены проходившим мимо торговым судном.





Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о прекращении ударов по хуситам, так как те, по его словам, капитулировали.