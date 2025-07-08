Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность частного исследовательского Йельского университета (Yale University), сообщается на сайте надзорного ведомства.





В заявлении отмечается, что деятельность университета направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ, а также дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране.





На базе университета функционирует Школа международных отношений, в которой по стипендиальной программе осуществляется подготовка студентов к «глобальному лидерству», добавило ведомство. В Генпрокуратуре считают, что фактически там проводили «обучение оппозиционных лидеров иностранных государств».





Среди российских выпускников программы — руководители и активисты ФБК*, которые воспользовались полученными знаниями для эскалации протестной активности в России, отмечают в ведомстве.





В обосновании Генпрокуратуры указывается, что университет проводит работу «по правовому обоснованию изъятия незаконно удерживаемых западными странами российских активов с целью последующего их использования для финансирования ВСУ».





Йельский университет — один из самых престижных и старейших частных исследовательских университетов США. Он был основан в 1701 году и является третьим старейшим высшим учебным заведением страны после Гарварда и Колледжа Вильгельма и Марии.





В университете учились десятки президентов, мировых звезд и ученых, среди которых 43-й президент США Джордж Буш — младший, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон и лауреат Нобелевской премии по химии Эдвард Таттл.





В этом же университете в 2010 году полугодовое обучение проходил российский оппозиционер Алексей Навальный. Он изучал политологию и мировые отношения.





* Признан экстремистской организацией и запрещен в России.