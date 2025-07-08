Трамп пообещал России «маленький сюрприз»

Президент США Дональд Трамп заявил, что «недоволен» действиями российского лидера Владимира Путина в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Трансляцию заседания главы Белого дома вел телеканал Fox News.





Американский президент отказался уточнять, что он намеревается предпринять в дальнейшем для прекращения боевых действий.





«Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», — сказал Трамп.





Трамп признал, что задача урегулирования конфликта между Россией и Украиной оказалась сложнее, чем он ожидал. Американский лидер не исключил ужесточения антироссийских санкций. Однако глава Белого дома отметил, что «очень пристально» изучает законопроект о новых ограничениях.





Речь идет о законопроекте, который предложил сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм. В документе речь идет не только о санкциях против России, но и пошлинах в 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, природный газ, уран и другие продукты.