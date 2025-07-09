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Украина объявила в розыск руководителей Минпросвещения и Банка России
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Кравцов и Набиуллина также попали в базу «Миротворца» undefined
Новости

Украина объявила в розыск руководителей Минпросвещения и Банка России

Кравцов и Набиуллина также попали в базу «Миротворца»

Служба безопасности Украины (СБУ) и МВД страны объявили в розыск главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и министра просвещения Сергея Кравцова, следует из базы данных украинских ведомств.


Кравцов разыскивается с апреля 2025 года. Главе Минпросвещения предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая «оправдание действий России» и «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».


Набиуллина в розыске с января 2023 года. Ей также инкриминируют «посягательство на территориальную целостность Украины».


Кроме того, глава Центробанка и министр просвещения включены в базу данных украинского сайта «Миротворец».

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#украина #розыск #набиуллина #кравцов
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