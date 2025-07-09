Украина объявила в розыск руководителей Минпросвещения и Банка России

Служба безопасности Украины (СБУ) и МВД страны объявили в розыск главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и министра просвещения Сергея Кравцова, следует из базы данных украинских ведомств.





Кравцов разыскивается с апреля 2025 года. Главе Минпросвещения предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая «оправдание действий России» и «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».





Набиуллина в розыске с января 2023 года. Ей также инкриминируют «посягательство на территориальную целостность Украины».





Кроме того, глава Центробанка и министр просвещения включены в базу данных украинского сайта «Миротворец».