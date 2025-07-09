CNN: Трамп угрожал Путину и Си Цзиньпину разбомбить Москву и Пекин

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании в 2024 году заявил, что отговаривал российского лидера Владимира Путина от начала военных действий против Украины, пригрозив «разбомбить Москву». Аудиозапись речей главы Белого дома опубликовал CNN.





«Я сказал Путину: «Если вы пойдете на Украину, я разбомблю Москву к чертям. Я говорю вам, у меня нет выбора», — приводит CNN заявление Трампа.





Американский лидер отметил, что во время разговора с Путиным тот не поверил его словам и дважды переспросил. Трамп также добавил, что президент России поверил ему «на 10%».





По словам главы Белого дома, позже он сделал аналогичное предупреждение в разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином. Если Китай вторгнется на Тайвань, США «разбомбят к чертям» Пекин, заявил Трамп.





Американский лидер отметил, что председатель КНР тоже поверил ему «на 10%», хотя «хватило бы и 5%». После этого, утверждает Трамп, у него с Си «никогда не было проблем».





Как утверждает телеканал, записи были сделаны на встречах республиканца с донорами в Нью-Йорке и Флориде. CNN отмечает, что штаб Трампа отказался комментировать содержание этого разговора.