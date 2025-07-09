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В Саратовской области ФСБ ликвидировала мужчину, готовившего взрыв на мосту
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При задержании россиянин оказал вооруженное сопротивление undefined
Новости

В Саратовской области ФСБ ликвидировала мужчину, готовившего взрыв на мосту

При задержании россиянин оказал вооруженное сопротивление

В Саратовской области мужчина планировал подорвать железнодорожный мост. При задержании в момент изъятия взрывчатки из тайника «он оказал вооруженное сопротивление и в результате ответным огнем был уничтожен», заявил Центр общественных связей ФСБ.


По данным спецслужбы, мужчина был сторонником признанной в России террористической и запрещенной организации. Ее название в ФСБ не уточнили.


Отмечается, что мужчина был гражданином России. Он поддерживал контакты с Украиной и после взрыва собирался отправиться туда «для принятия участия в боевых действиях», добавили в ФСБ.


На месте происшествия изъяли 11-килограммовое самодельное взрывное устройство, пистолет Макарова и патроны. Уголовное дело заведено по статьям о незаконном изготовлении и обороте взрывчатых веществ. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о теракте.

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#фсб #теракт #саратовская область
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