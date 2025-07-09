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В Подмосковье автомобиль врезался в микроавтобус с детьми
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Погибли водитель машины и 10-летний ребенок undefined
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В Подмосковье автомобиль врезался в микроавтобус с детьми

Погибли водитель машины и 10-летний ребенок

В муниципальном округе Зарайск Московской области автомобиль BMW столкнулся с микроавтобусом, перевозившем детей, сообщает пресс-служба МВД по региону.


ДТП произошло в ночь на 9 июля. 26-летний водитель автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Hyundai. В результате погиб мужчина и 10-летний пассажир автобуса.


Водитель и семь пассажиров микроавтобуса были госпитализированы с телесными повреждениями. Среди них — шесть детей в возрасте от 8 до 17 лет.


Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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#дтп #московская область #погибшие
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