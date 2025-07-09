В Подмосковье автомобиль врезался в микроавтобус с детьми

В муниципальном округе Зарайск Московской области автомобиль BMW столкнулся с микроавтобусом, перевозившем детей, сообщает пресс-служба МВД по региону.





ДТП произошло в ночь на 9 июля. 26-летний водитель автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Hyundai. В результате погиб мужчина и 10-летний пассажир автобуса.





Водитель и семь пассажиров микроавтобуса были госпитализированы с телесными повреждениями. Среди них — шесть детей в возрасте от 8 до 17 лет.





Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.