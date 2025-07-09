Мерц: В урегулировании на Украине дипломатия исчерпана

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая в бундестаге, заявил, что дипломатические возможности для урегулирования конфликта на Украине «исчерпаны». Его слова приводит Reuteres.





Мерц пообещал Киеву дальнейшую помощь со стороны Берлина, «несмотря на сопротивление левых и пророссийских правых».





Канцлер также поблагодарил тех, кто поддержал поправки к Конституции, позволяющие «приложить значительные усилия для восстановления обороноспособности» страны.





Ранее Мерц заявлял, что еще не достиг договоренностей с президентом Украины Владимиром Зеленским на поставку крылатых дальнобойных ракет Taurus. Как отмечал канцлер, обучение украинских военных этой системе займет около полугода, и оно еще не начато.