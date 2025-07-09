Директор Фонда кино Абхазии извинился перед российскими туристами за провокационные высказывания

Директор частного Фонда кино Абхазии Александр Басария опубликовал видеообращение с извинениями за свои высказывания в адрес российских туристов. В ролике, размещенном в соцсетях, продюсер признал свои слова необдуманными и провокационными.





«Дорогие друзья, я искренне сожалею, что своими необдуманными высказываниями обидел большое количество людей. Я прекрасно понимаю чувства людей, которых обидели мои некорректные слова... Дорогие соотечественники, уважаемые гости Абхазии, я прошу прощения у всех вас. Очень сожалею о своем необдуманном поступке. Прошу прощения», — заявил Басария.





Он подчеркнул, что возглавляемый им фонд является частной организацией и не представляет официальные структуры республики.





С критикой высказываний продюсера также выступила секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба. Она назвала Абхазию страной души и задалась вопросом, зачем соотечественники так искажают эту суть, передает ее слова Sputnik Абхазия.





Министерство туризма республики назвало слова предпринимателя провокационными, подчеркнув важность российских туристов для экономики страны. В ведомстве напомнили, что именно российские туроператоры первыми начали продвижение Абхазии на международном рынке и подтвердили приверженность партнерским отношениям с Москвой.





Напомним, что претензии Басарии заключались в том, что гости из России образуют замкнутые анклавы, не посещают местные заведения и не поддерживают малый бизнес, предпочитая питаться привезенными с собой продуктами.