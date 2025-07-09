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Директор Фонда кино Абхазии извинился перед российскими туристами за провокационные высказывания
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Ранее он назвал их угрозой «национальной безопасности» undefined
Новости

Директор Фонда кино Абхазии извинился перед российскими туристами за провокационные высказывания

Ранее он назвал их угрозой «национальной безопасности»

Директор частного Фонда кино Абхазии Александр Басария опубликовал видеообращение с извинениями за свои высказывания в адрес российских туристов. В ролике, размещенном в соцсетях, продюсер признал свои слова необдуманными и провокационными.


«Дорогие друзья, я искренне сожалею, что своими необдуманными высказываниями обидел большое количество людей. Я прекрасно понимаю чувства людей, которых обидели мои некорректные слова... Дорогие соотечественники, уважаемые гости Абхазии, я прошу прощения у всех вас. Очень сожалею о своем необдуманном поступке. Прошу прощения», — заявил Басария.


Он подчеркнул, что возглавляемый им фонд является частной организацией и не представляет официальные структуры республики.


С критикой высказываний продюсера также выступила секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба. Она назвала Абхазию страной души и задалась вопросом, зачем соотечественники так искажают эту суть, передает ее слова Sputnik Абхазия.


Министерство туризма республики назвало слова предпринимателя провокационными, подчеркнув важность российских туристов для экономики страны. В ведомстве напомнили, что именно российские туроператоры первыми начали продвижение Абхазии на международном рынке и подтвердили приверженность партнерским отношениям с Москвой.


Напомним, что претензии Басарии заключались в том, что гости из России образуют замкнутые анклавы, не посещают местные заведения и не поддерживают малый бизнес, предпочитая питаться привезенными с собой продуктами.

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#абхазия #туристы #извинения
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