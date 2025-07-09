Путин стал главным нравственным ориентиром для россиян

Президент России Владимир Путин стал лидером в рейтинге нравственных ориентиров для россиян. По данным аналитического центра ВЦИОМ, 21% респондентов назвали его совестью нации.





Также в этот список попали режиссер Никита Михалков — 7%, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, а также председатель правительства Михаил Мишустин, которые набрали по 4% голосов. Большинство опрошенных россиян (67%) считают, что главные моральные нормы всегда актуальны и современны и не подвергаются влиянию времени.





Также 72% респондентов заявили, что готовы отказаться от успеха, если для этого нужно будет нарушить свои морально-нравственные установки. Самыми безнравственными поступками, по мнению россиян, стали предательство и преступления — 16%, обман — 15%, а также неуважение к своей Родине и людям — 14%.





В опросе участвовали 1600 граждан старше 18 лет. ВЦИОМ утверждает, что погрешность выборки не превышает 2,5%.





Напомним, что перед выборами президента РФ в 2024 году 75% опрошенных заявили, что проголосовали бы за Владимира Путина.