В Оренбургской области и Удмуртии задержали четырех подростков по делу о теракте

Четырех подростков задержали по делу о теракте в Оренбургской области и Удмуртии, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.





По данным следствия, трое обвиняемых из Оренбурга в мае 2025 года совершили поджог железнодорожного оборудования. Кроме того, еще один 17-летний подросток совершил аналогичное преступление на железнодорожной магистрали в Удмуртской Республике в июне 2025 года.





Подростков задержали сразу после совершения преступлений. Установлено, что они получали за содеянное денежное вознаграждение и действовали по указанию представителей украинских спецслужб. С кураторами несовершеннолетние общались через «популярный среди молодежи мессенджер».





Петренко отметила, что у фигурантов дома уже прошли обыски, их допросили. Им предъявлено обвинение по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.