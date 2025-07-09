Алиев и Пашинян встретятся в Абу-Даби 10 июля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут переговоры 10 июля в Абу-Даби. Встреча пройдет в рамках мирного процесса между двумя странами, сообщают национальные информагентства.





Согласно азербайджанскому агентству «АзерТадж», переговоры глав государств состоятся в столице ОАЭ. Пресс-служба армянского лидера в свою очередь подтвердила, что Пашинян уже отправился в Абу-Даби. Там у него также запланирована встреча с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бин Зайдом Аль Нахайяном 9 июля.





Переговоры Алиева и Пашиняна станут очередным этапом диалога между Ереваном и Баку, направленного на нормализацию отношений после военного противостояния в Карабахе.





Ранее Пашинян уже заявил, что Ереван готов подписать мирное соглашение с Баку. Одновременно с этим Армения хочет распустить Минскую группу ОБСЕ.