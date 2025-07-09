Наплыв миллиона мигрантов из Индии ожидают в российском регионе

В Свердловскую область до конца года может приехать около миллиона трудовых мигрантов из Индии для работы на промышленных предприятиях. Об этом заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.





Он отметил, что в Екатеринбурге также планируется открытие нового Генерального консульства Индии. Кроме того, в регион планируется привлекать мигрантов из КНДР и Шри-Ланки.





«Поэтому достигнуты договоренности, в частности, с Индией. Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет миллион специалистов из Индии», — приводит ЕАН слова Беседина.





Глава торгово-промышленной палаты не исключил, что работа с мигрантами из этих стран будет непростой.





Как ранее сообщила мэр Североуральска Светлана Миронова, первую партию индийских рабочих направят в город для работы на шахтах СУБРа, где существует нехватка около 200 специалистов подземных специальностей. Она уточнила в своих соцсетях, что мигрантов разместят в общежитии под круглосуточным наблюдением охраны и полиции. Глава города призвала местных жителей не беспокоиться, отметив, что иностранные рабочие «имеют большое желание работать» и конфликтов не ожидается.





Ранее сообщалось, что в Татарстане суд арестовал мигранта, который незаконно получил сертификат на квартиру.