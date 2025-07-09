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В Кремле прокомментировали угрозы Трампа «разбомбить» Москву
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Подтвердить или опровергнуть подлинность слов республиканца там не смогли undefined
Новости

В Кремле прокомментировали угрозы Трампа «разбомбить» Москву

Подтвердить или опровергнуть подлинность слов республиканца там не смогли

Кремль не имеет подтвержденных данных о том, что президент США Дональд Трамп угрожал «разбомбить» Москву в случае начала военных действий на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.


«Является ли это фейком или не является — мы тоже этого не знаем. Фейков сейчас очень много, зачастую гораздо больше, чем правдивой информации. Всегда исходим из этого, когда анализируем те или иные новости», — сказал представитель Кремля.


Также Песков заявил, что президент России Владимир Путин не проводил телефонных переговоров с Трампом до вступления республиканца в должность президента Соединенных Штатов. Пресс-секретарь Путина порекомендовал адресовать вопрос подлинности слов Трампа в Белый дом.


Ранее телеканал CNN опубликовал аудиозапись, где, как утверждается, Трамп отговаривал Путина от начала боев на Украине, заявив, что в противном случае США нанесут удар по Москве.


Позже американский лидер сделал аналогичное предупреждение в разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином. Если Китай вторгнется на Тайвань, Соединенные Штаты «разбомбят к чертям» Пекин, заявил Трамп.

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#владимир путин #дональд трамп #дмитрий песков
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