В Кремле прокомментировали угрозы Трампа «разбомбить» Москву

Кремль не имеет подтвержденных данных о том, что президент США Дональд Трамп угрожал «разбомбить» Москву в случае начала военных действий на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.





«Является ли это фейком или не является — мы тоже этого не знаем. Фейков сейчас очень много, зачастую гораздо больше, чем правдивой информации. Всегда исходим из этого, когда анализируем те или иные новости», — сказал представитель Кремля.





Также Песков заявил, что президент России Владимир Путин не проводил телефонных переговоров с Трампом до вступления республиканца в должность президента Соединенных Штатов. Пресс-секретарь Путина порекомендовал адресовать вопрос подлинности слов Трампа в Белый дом.





Ранее телеканал CNN опубликовал аудиозапись, где, как утверждается, Трамп отговаривал Путина от начала боев на Украине, заявив, что в противном случае США нанесут удар по Москве.





Позже американский лидер сделал аналогичное предупреждение в разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином. Если Китай вторгнется на Тайвань, Соединенные Штаты «разбомбят к чертям» Пекин, заявил Трамп.