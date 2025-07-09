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Барби стала диабетиком: Mattel удивила своей новой куклой
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Она оснащена непрерывным глюкометром и инсулиновой помпой undefined
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Барби стала диабетиком: Mattel удивила своей новой куклой

Она оснащена непрерывным глюкометром и инсулиновой помпой

Американский производитель игрушек Mattel впервые за всю историю выпустил куклу Барби с сахарным диабетом I типа. Об этом сообщается на сайте корпорации.


Новая модель оснащена медицинскими атрибутами: непрерывным глюкометром, инсулиновой помпой и датчиком-пластырем в виде розового сердца на руке. В комплекте также идет миниатюрный смартфон с приложением для мониторинга уровня сахара.


Особое внимание компания уделила символике: кукла одета в синее платье в горошек — цвет, ассоциирующийся с Всемирным днем борьбы с диабетом. Разработка велась совместно с организацией Breakthrough T1D, специализирующейся на просветительских программах о диабете.


«Это дополнение к линейке позволяет большему количеству детей увидеть свое отражение в Барби», — пояснили в Mattel.


Компания была основана в 1945 году. Она занимается производством популярных у детей игрушек, в том числе Барби, товаров Fisher-Price, игрушечных машин Hot Wheels и Matchbox.


В России неоднократно звучали призывы о развитии отечественных брендов. Производители игрушек в свою очередь объясняют, что они не хотят создавать клонов Барби, а стремятся к образам, которые будут отражать русскую внешность, манеры и ценности. Но сделать это без вложений и кадров все труднее.

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#дети #барби #диабет #куклы барби
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