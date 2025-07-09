Орбан призвал фон дер Ляйен уйти в отставку

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в преддверии голосования о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен опубликовал в соцсети X сатирическое изображение. На пародийной обложке журнала Time вместо экс-президента США Джо Байдена размещен портрет главы Еврокомиссии с подписью Time to go («Пора уходить»).





Публикация появилась на фоне подготовки к голосованию в Европарламенте 10 июля, где 74 евродепутата уже поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен. Поводом стал скандал вокруг закупок вакцин от COVID-19 на 35 миллиардов евро.





Ранее суд ЕС признал председателя ЕК ответственной за сокрытие переписки с главой Pfizer об условиях контрактов, что стало основанием для иска The New York Times.





Напомним, фон дер Ляйен была переизбрана на второй срок в июле 2024 года.