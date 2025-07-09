Суд в Москве оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей за повторное нарушение закона о самоконтроле

Таганский суд Москвы назначил мессенджеру Telegram штраф в размере семи миллионов рублей за повторное нарушение закона о самоконтроле, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.





Отмечается, что компания была привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанности владельцем соцсети. Согласно требованиям, действующим с февраля 2021 года, все социальные сети и интернет-платформы обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент.





Кроме того, к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей была привлечена соцсеть Likeme. Ее оштрафовали на 3,5 миллиона рублей.





В последний раз Telegram был привлечен к ответственности в мае 2025 года. Тогда соцсеть оштрафовали на общую сумму 2,8 миллиона рублей по двум административным делам: за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями и за нарушение законодательства России в области персональных данных.