Новости
Новости 18+
St
Суд в Москве оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей за повторное нарушение закона о самоконтроле
18+
К административной ответственности также привлекли соцсеть Likeme undefined
Новости

Суд в Москве оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей за повторное нарушение закона о самоконтроле

К административной ответственности также привлекли соцсеть Likeme

Таганский суд Москвы назначил мессенджеру Telegram штраф в размере семи миллионов рублей за повторное нарушение закона о самоконтроле, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.


Отмечается, что компания была привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанности владельцем соцсети. Согласно требованиям, действующим с февраля 2021 года, все социальные сети и интернет-платформы обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент.


Кроме того, к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей была привлечена соцсеть Likeme. Ее оштрафовали на 3,5 миллиона рублей.


В последний раз Telegram был привлечен к ответственности в мае 2025 года. Тогда соцсеть оштрафовали на общую сумму 2,8 миллиона рублей по двум административным делам: за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями и за нарушение законодательства России в области персональных данных.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#суд #штраф #telegram
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...