«Политическое дело»: Борис Надеждин возмутился тем, что его соратника Дмитрия Кисиева лишают гражданства России

Борис Надеждин будет судиться с государством из-за того, что бывший глава его предвыборного штаба Дмитрий Кисиев лишен гражданства России. В вину Кисиеву ФСБ поставила «негативное влияние на политическую стабильность в обществе». По мнению Надеждина, это создает опасный прецедент для миллионов россиян.





«Дело, конечно, политическое. До сих пор у нас того, кого не хотели пускать на выборы, просто объявляли иноагентами. Уже огромное количество политических деятелей стали иноагентами. Но тут новый поворот — решили не заморачиваться, а по-крупному: лишить сразу гражданства РФ. Будем, конечно, судиться. Команда юристов уже работает», — заявил Надеждин.





«Этот прецедент очень опасный. Потому что он касается миллионов людей. До сих пор лишали гражданства тех, кто получал его в порядке приема. Скажем, гражданин Узбекистана писал заявление, что хочет в Россию, и ему давали гражданство. А тут [в истории с Кисиевым] речь идет о гражданстве в порядке признания. Миллионы крымчан так получили это гражданство», — добавил политик.





Политтехнолог Дмитрий Кисиев ранее опубликовал в своем Telegram-канале пост о том, что его лишают российского гражданства. По утверждению Второй службы ФСБ по защите конституционного строя, действия Кисиева создают угрозу нацбезопасности страны и являются основанием для прекращения приобретенного им российского гражданства.





Кисиев — уроженец крымского города Джанкой. Он стал гражданином РФ в 2014 году на основании федерального конституционного закона о принятии Республики Крым в состав РФ. По мнению Кисиева, он получил заключение ФСБ как раз тогда, когда начал готовиться к кампании по выборам в Госдуму и искать кандидатов. Политтехнолог считает действия спецслужбы политически мотивированными и намерен их обжаловать.