К директору МХАТа Владимиру Кехману пришли с обыском

В Подмосковье сотрудники Следственного комитета (СК) и ФСБ утром 9 июля провели обыски дома у директора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана, пишет «Фонтанка».





По данным издания, оперативные мероприятия проводились по делу о растрате в особо крупном размере. Обыск связан с контрактами по реконструкции старой сцены театра. Работы должны закончить в октябре 2025 года.





После обыска Кехмана доставили в СК. Издание отмечает, что визит силовиков произошел сразу после возвращения директора театра из-за границы. Процессуального решения задержать мужчину пока не принято.





Ранее Кехман уже был фигурантом дела о мошенничестве. В 2012 году его компания JFC объявила себя банкротом, после чего ряд банков обвинили менеджеров компании в хищении кредитных денег. Общая сумма претензий превышала 18 миллиардов рублей.





Дело слушалось в Москве и Лондоне, так как ключевые трасты находились в юрисдикции Великобритании. В 2017 году в России дело прекратили в связи с истечением срока давности. Лондонский суд в 2018 году признал Кехмана виновным в мошенничестве.





Кехмана назначили на пост директора МХАТ в октябре 2021 года. До этого он был гендиректором и художественным руководителем Новосибирского государственного театра оперы и балета, а с 2007-го по 2015 год руководил Михайловским театром.