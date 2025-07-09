Макрона обвинили во флирте с Кейт Миддлтон

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре скандала после королевского приема в Виндзорском замке 8 июля. Об этом пишет издание Daily Mail.





Во время банкета в честь его визита в Великобританию французский лидер сидел рядом с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон и активно общался с ней. В какой-то момент он даже подмигнул ей, что вызвало волну критики в соцсетях и СМИ. На опубликованных кадрах с мероприятия видно, как улыбающийся политик сидит рядом с принцессой, смотрит на нее, при этом один его глаз закрыт. В руках они держат бокалы.





В комментариях под публикацией британской газеты читатели назвали поведение Макрона «отвратительным» и «подлым». «Бедная Кейт», «Какой же мерзавец этот Макрон» — такие оценки получили действия президента Франции от пользователей. Некоторые пользователи предположили, что Макрону было приятно общаться с принцессой, так как она «моложе и симпатичнее» его жены Брижит Макрон.





На закрытом мероприятии присутствовали король Карл III с супругой Камиллой, принц Уильям, а также знаменитости, включая Мика Джаггера и Элтона Джона.





Днем ранее сообщалось о другом инциденте, произошедшем с Макроном. По прилете в Великобританию Брижит, спускаясь с самолета, проигнорировала поданную ее супругом руку.