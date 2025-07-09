Российская авиакомпания Nordwind будет выполнять регулярные рейсы в столицу КНДР

Росавиация выдала российской авиакомпании Nordwind допуск на выполнение регулярных рейсов между Москвой и Пхеньяном, следует из опубликованного приказа.





В документе указано, что перевозчик сможет выполнять рейсы в КНДР два раза в неделю. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) добавили, что столичный аэропорт Шереметьево несколькими днями ранее добавил прямые рейсы в Пхеньян в свое расписание. Первый рейс состоится 28 июля.





Кроме того, Росавиация выдала допуски на выполнение ежедневных рейсов из Сочи и Краснодара в ОАЭ. Соответствующие разрешения имеют авиакомпании «Азимут» и «ИрАэро». «Россия» допущена до выполнения рейсов из Москвы в Душанбе, Utair — из Москвы в Анталью.





Железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей возобновилось в конце июня. Оно было приостановлено в 2020 году из-за пандемии COVID-19.