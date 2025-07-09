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Минтранс сообщил о скором открытии аэропорта Геленджика
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Авиагавань не принимала рейсы с 2022 года undefined
Новости

Минтранс сообщил о скором открытии аэропорта Геленджика

Авиагавань не принимала рейсы с 2022 года

Аэропорт Геленджика готовится возобновить работу в ближайшее время после перерыва в несколько лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.


«В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения», — говорится в публикации.


Воздушная гавань в числе других 11 аэропортов на юге страны не принимала самолеты после начала спецоперации по соображениям безопасности. Теперь же, как установили специалисты Росавиации, авиакомпании могут возобновить рейсы в Геленджик, не опасаясь за безопасность пассажиров.


Новый аэровокзал был построен в 2021 году, что позволило увеличить пропускную способность в два раза. Ожидается, что до конца этого года будут завершены работы по обновлению инфраструктуры воздушной гавани.


Напомним, что в мае 2024 года свою работу возобновил аэропорт Элисты. За I полугодие 2025-го он обслужил порядка 29 тысяч человек и успел выполнить 324 рейса.

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#росавиация #аэропорт #геленджик #сво
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