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Умер пятилетний мальчик, закрывавший маму при атаке ВСУ на пляж в Курске
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Ребенок скончался во время транспортировки в Москву undefined
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Умер пятилетний мальчик, закрывавший маму при атаке ВСУ на пляж в Курске

Ребенок скончался во время транспортировки в Москву

Пятилетний мальчик, который закрыл собой маму во время удара украинского беспилотника по городскому пляжу в Курске, скончался, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.


Ребенок умер во время транспортировки на лечение в Москву. Врачи сделали все, чтобы его спасти, но травмы оказались тяжелыми, добавил губернатор. По его словам, у мальчика было более 30% ожогов тела. Хинштейн выразил соболезнования семье и пообещал оказать ей необходимую поддержку.


ВСУ с помощью беспилотников атаковали городской пляж в Курске в ночь на 9 июля. Погибли трое мужчин, в том числе сотрудник Росгвардии. Ранения получили 10 человек. Глава региона сообщил, что состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.


При взрыве дрона пятилетний мальчик закрыл собой мать, рассказал Хинштейн со ссылкой на очевидцев. Губернатор назвал его «настоящим мужчиной». Ребенка вместе с мамой собирались перевести на лечение в Москву.

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#ребенок #курск #александр хинштейн
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