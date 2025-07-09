Умер пятилетний мальчик, закрывавший маму при атаке ВСУ на пляж в Курске

Пятилетний мальчик, который закрыл собой маму во время удара украинского беспилотника по городскому пляжу в Курске, скончался, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.





Ребенок умер во время транспортировки на лечение в Москву. Врачи сделали все, чтобы его спасти, но травмы оказались тяжелыми, добавил губернатор. По его словам, у мальчика было более 30% ожогов тела. Хинштейн выразил соболезнования семье и пообещал оказать ей необходимую поддержку.





ВСУ с помощью беспилотников атаковали городской пляж в Курске в ночь на 9 июля. Погибли трое мужчин, в том числе сотрудник Росгвардии. Ранения получили 10 человек. Глава региона сообщил, что состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.





При взрыве дрона пятилетний мальчик закрыл собой мать, рассказал Хинштейн со ссылкой на очевидцев. Губернатор назвал его «настоящим мужчиной». Ребенка вместе с мамой собирались перевести на лечение в Москву.