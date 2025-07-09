Больше бюджета некоторых стран, включая Россию: Nvidia стала самой дорогой компанией в истории

Акции ведущего производителя чипов для искусственного интеллекта Nvidia 9 июля достигли рекордных значений в ходе торгов на бирже Nasdaq. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на итоги торгов.





Капитализация компании впервые в истории преодолела отметку в четыре триллиона долларов, что позволило ей укрепить лидерство среди технологических гигантов, обойдя Microsoft (3,7 триллиона долларов) и Apple (3,1 триллиона долларов). Следует отметить, что это больше объема российского ВВП в 1,8 раза. По данным Росстата, он за 2024 год составил 201,152 триллиона рублей.





Стоимость акций Nvidia выросла на 2,76%, достигнув 164,42 доллара за бумагу. С начала 2025 года котировки компании прибавили более 20%, а с 2023 года их рост превысил 1000%. Доля Nvidia в индексе S&P 500 приблизилась к историческому максимуму и составляет 7,5%.





Этот рост последовал за сложным периодом в начале года, когда акции компании испытывали давление из-за опасений сокращения инвестиций в ИИ, успехов китайской модели DeepSeek и торговых ограничений, введенных администрацией президента Дональда Трампа.