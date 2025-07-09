Количество отравившихся водой в Дагестане выросло до 274 человек

В больницы с симптомами кишечной инфекции в Магарамкентском районе Дагестана обратились уже 274 человека, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Ярослав Глазов.





Среди всех обратившихся к врачам 270 — дети, добавил Глазов. Министр здравоохранения лично проверил оказание медицинской помощи пациентам с кишечной инфекцией. Также на месте был создан оперштаб по выработке мер предупреждения распространения инфекции.





В связи с массовыми отравлениями был задержан директор муниципального учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство» Магарамкентского района, сообщили в Следственном комитете.





Возбуждено уголовное дело по статье по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. В ведомстве отметили, что в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения.





Как стало известно, случаи кишечной инфекции выявили у жителей пяти населенных пунктов Магарамкентского района Дагестана. В первые сутки госпитализировали 110 человек. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.