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Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортируют из России
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По данным СМИ, Ибрагимов находится в аэропорту Шереметьево undefined
Новости

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортируют из России

По данным СМИ, Ибрагимов находится в аэропорту Шереметьево

Главу национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова депортируют из России, пишут «Известия».


Лидер азербайджанской диаспоры заявил изданию, что решение о депортации стало для него неожиданным. Причину, по которой его выдворяют из России, Ибрагимов не знает.


По его словам, он «чуть-чуть расстроился» из-за необходимости покинуть Россию. О дальнейших планах Ибрагимов не рассказал. По данным СМИ, сейчас он находится в Шереметьево и ожидает вечернего рейса в Баку. Официально эта информация не подтверждена.


Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что Ибрагимова 18 июня лишили российского гражданства за «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности». Глава диаспоры пообещал дать комментарий, когда вернется в Азербайджан.

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#депортация #азербайджан #диаспоры
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