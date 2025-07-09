Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортируют из России

Главу национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова депортируют из России, пишут «Известия».





Лидер азербайджанской диаспоры заявил изданию, что решение о депортации стало для него неожиданным. Причину, по которой его выдворяют из России, Ибрагимов не знает.





По его словам, он «чуть-чуть расстроился» из-за необходимости покинуть Россию. О дальнейших планах Ибрагимов не рассказал. По данным СМИ, сейчас он находится в Шереметьево и ожидает вечернего рейса в Баку. Официально эта информация не подтверждена.





Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что Ибрагимова 18 июня лишили российского гражданства за «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности». Глава диаспоры пообещал дать комментарий, когда вернется в Азербайджан.