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Суд заочно арестовал основательницу «Медузы» Тимченко
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Журналистку обвиняют в осуществлении деятельности нежелательной организации undefined
Новости

Суд заочно арестовал основательницу «Медузы» Тимченко

Журналистку обвиняют в осуществлении деятельности нежелательной организации

Суд в Москве заочно арестовал основательницу издания «Медуза»* Галину Тимченко** на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.


Журналистку обвиняют по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации.


Тимченко была объявлена в розыск 11 июня. В карточке МВД указали, что она разыскивается по уголовной статье. Дело в отношении журналистки возбудили в мае.


Причиной стали видео, которые Тимченко опубликовала в сентябре 2024 года и марте 2025 года. В них журналистка призывает граждан выходить на протесты, а также вступать в нежелательную организацию.


* Признано в России нежелательной организацией.

** Признана в России иноагентом.

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#арест #суд #тимченко
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