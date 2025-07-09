Суд заочно арестовал основательницу «Медузы» Тимченко

Суд в Москве заочно арестовал основательницу издания «Медуза»* Галину Тимченко** на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.





Журналистку обвиняют по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации.





Тимченко была объявлена в розыск 11 июня. В карточке МВД указали, что она разыскивается по уголовной статье. Дело в отношении журналистки возбудили в мае.





Причиной стали видео, которые Тимченко опубликовала в сентябре 2024 года и марте 2025 года. В них журналистка призывает граждан выходить на протесты, а также вступать в нежелательную организацию.





* Признано в России нежелательной организацией.

** Признана в России иноагентом.