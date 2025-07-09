В Минтруда опровергли скорый завоз миллиона трудовых мигрантов из Индии

Глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин заявил прессе, что в Россию до конца года приедет миллион мигрантов из Индии из-за нехватки высококвалифицированных кадров. Об этом ему сообщили индийские коллеги. По словам Беседина этот процесс коснется и Свердловской области, а в Екатеринбурге будет открыто Генконсульство Индии, которое займется вопросом трудоустройства этих мигрантов. Однако в Министерстве труда и социальной защиты РФ опровергли сказанное бизнесменом.





«Информация о завозе миллиона мигрантов из Индии не соответствует действительности. <...> Общая квота на привлечение иностранных работников в 2025 году — 234,9 тысяч. Это предельное количество мигрантов, которое может быть привлечено по квоте для работы в России за год. На 2025 год квота для граждан Индии составляет 71 817 разрешений на работу по всей стране», — заверили в пресс-службе ведомства.





Квота для упомянутой Свердловской области составляет всего 4343 человек для работников из всех визовых стран. На текущий день она использована регионом только на 13,6%, уточнили в Министерстве.





В пресс-службе также описали процесс, как на самом деле работает процедура приема мигрантов на работу в России.





«Рабочая сила из визовых стран таких, как Индия, привлекается в Россию через механизм квотирования. Квоты формируются на год вперед. Объем квот определяется из запросов регионов на основании потребности, которую заявляют работодатели. Речь идет именно о разрешении на наем работников из визовых стран под заявленную работодателями потребность, если подтверждено, что предприятие не может найти сотрудников внутри субъекта», — объяснили в Минтруда.





Свод предложений регионов рассматривается Межведомственной комиссией и утверждается Правительством России. После этого каждый приглашенный специалист оформляет рабочую визу и разрешение на работу. А нанимающая его компания в свою очередь оформляет в МВД соответствующее разрешение на привлечение таких сотрудников.