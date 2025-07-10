Российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали во Франции по запросу США

Американские власти подозревают 26-летнего Касаткина в причастности к хакерской группировке, совершавшей атаки на сотни организаций. Сам спортсмен отвергает все обвинения.





Касаткин ожидает решения по вопросу его экстрадиции в США. Процедура экстрадиции может быть проведена на основании двустороннего соглашения между Францией и США.





Отмечается, что адвокат баскетболиста Фредерик Бело ходатайствовал об освобождении своего подзащитного под залог, однако суд отклонил это прошение.