Российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали во Франции по запросу США. Задержание состоялось 21 июня в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в Париже, куда спортсмен прилетел вместе со своей невестой. 23 июня Касаткина арестовали. Об этом сообщает издание AFP.
Американские власти подозревают 26-летнего Касаткина в причастности к хакерской группировке, совершавшей атаки на сотни организаций. Сам спортсмен отвергает все обвинения.
Касаткин ожидает решения по вопросу его экстрадиции в США. Процедура экстрадиции может быть проведена на основании двустороннего соглашения между Францией и США.
Отмечается, что адвокат баскетболиста Фредерик Бело ходатайствовал об освобождении своего подзащитного под залог, однако суд отклонил это прошение.