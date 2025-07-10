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Российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали во Франции по запросу США
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Спортсмена подозревают в участии в хакерской группе и вымогательстве undefined
Новости

Российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали во Франции по запросу США

Спортсмена подозревают в участии в хакерской группе и вымогательстве

Российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали во Франции по запросу США. Задержание состоялось 21 июня в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в Париже, куда спортсмен прилетел вместе со своей невестой. 23 июня Касаткина арестовали. Об этом сообщает издание AFP. 

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Американские власти подозревают 26-летнего Касаткина в причастности к хакерской группировке, совершавшей атаки на сотни организаций. Сам спортсмен отвергает все обвинения. 


Касаткин ожидает решения по вопросу его экстрадиции в США. Процедура экстрадиции может быть проведена на основании двустороннего соглашения между Францией и США. 


Отмечается, что адвокат баскетболиста Фредерик Бело ходатайствовал об освобождении своего подзащитного под залог, однако суд отклонил это прошение. 

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