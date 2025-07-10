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На прощание со Старовойтом приехали его преемник в Минтрансе Никитин и восемь министров
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Также прибыли вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин undefined
Новости

На прощание со Старовойтом приехали его преемник в Минтрансе Никитин и восемь министров

Также прибыли вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин

Церемонию прощания с экс-министром транспорта и бывшим губернатором Курской области Романом Старовойтом посетил его преемник на должности министра транспорта Андрей Никитин. Об этом пишет РБК.


Кроме того, попрощаться с политиком прибыли вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр цифрового развития Максут Шадаев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр культуры Ольга Любимова, министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов, отмечает издание.

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Церемония проходит в Центральной клинической больнице. Похоронят Старовойта в Санкт-Петербурге. 

Роман Старовойт родился в Курске, значительная часть его жизни связана с Северной столицей. Он окончил школу в Сосновом Бору Ленинградской области, получил высшее образование в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» имени Д.Ф. Устинова, а свою карьеру государственного служащего начинал в Комитете по инвестициям Санкт-Петербурга, где проработал несколько лет.


Тело Старовойта было найдено 7 июля в Подмосковье. По предварительной версии, он покончил с собой после новостей о своей отставке с поста министра транспорта России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле были шокированы произошедшим.

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