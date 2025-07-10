На прощание со Старовойтом приехали его преемник в Минтрансе Никитин и восемь министров

Церемонию прощания с экс-министром транспорта и бывшим губернатором Курской области Романом Старовойтом посетил его преемник на должности министра транспорта Андрей Никитин. Об этом пишет РБК.





Кроме того, попрощаться с политиком прибыли вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр цифрового развития Максут Шадаев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр культуры Ольга Любимова, министр сельского хозяйства Оксана Лут и глава Минпромторга Антон Алиханов, отмечает издание.