Тайна неуловимого орского маньяка: обнаружено тело мужчины, похожего на Валерия Андреева

Разыскиваемый на протяжении многих лет орский маньяк Валерий Андреев мог погибнуть еще несколько лет назад, однако выяснилось это только сейчас. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.





В мае 2024 года в озере Плотино под Орском было обнаружено тело мужчины, внешность которого совпадала с приметами неуловимого орского маньяка Валерия Андреева, но опознать его до сих пор не удается. Погибший был одет в светлую футболку с надписью «Коллекция 99 международных игр» и темные брюки. Все его зубы были золотыми, что когда-то стало одной из ключевых примет 68-летнего Андреева. Следователи создали фоторобот, который оказался практически идентичным внешности разыскиваемого преступника, подозреваемого в убийстве женщин, передает Lenta.ru.





Особое внимание следствия привлекло и географическое совпадение — от Орска, где жил и работал дальнобойщиком Андреев, до места обнаружения тела в поселке Аккермановка всего полчаса езды. В ориентировке на маньяка также значился шрам на животе после операции по удалению язвы, что может помочь в окончательной идентификации.





Андреев, получивший прозвища местный потрошитель и новый Чикатило, предположительно, совершал преступления с 2006-го по 2012 год. После исчезновения в 2012 году 18-летней Ольги Журавлевой его задержали, но из-за недостатка улик отпустили. В кабине его грузовика тогда нашли женское белье, заколки, множество презервативов и другие подозрительные предметы.





После неявки на допрос Андреев бесследно исчез. На протяжении всех этих лет он входит в список самых разыскиваемых преступников, за поимку которого обещают награду в один миллион рублей.





Ранее «битцевский маньяк» Александр Пичушкин сообщил о готовности признаться еще в 11 убийствах.