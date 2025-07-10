В одной из самых страшных тюрем России «Белый лебедь» начался пожар

В исправительной колонии №1 города Соликамска произошло возгорание в лесопильном цехе, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю. Инцидент случился 10 июля около 11:30, когда производственные работы в цехе не велись.





«10 июля в 11:30 в ГУФСИН России по Пермскому краю поступила информация о том, что в лесопильном цехе на территории исправительной колонии №1 произошло возгорание. На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет», — говорится в официальном сообщении.





На место происшествия оперативно прибыли пожарные и ликвидировали возгорание. Причины инцидента устанавливаются.





Колония также известна под названием «Белый лебедь», в ней отбывают наказание преступники, которые были приговорены к пожизненным срокам за особо тяжкие преступления. В частности, речь идет об убийцах, насильниках, членах бандформирований, лидерах организованных преступных группировок.





Одним из самых известных заключенных «Лебедя» был чеченский террорист Салман Радуев, который активно выступал на стороне опального генерала Джохара Дудаева во время войны в Чечне. В колонию он попал в 2002 году, однако в декабре того же года он скончался. Еще одним из заключенных стал Денис Писчиков, который известен как уральский Раскольников. На счету преступника по меньшей мере жизни 13 пенсионеров, которые он отнял из-за денег.





Бывший руководитель колонии Ашот Саркисян, как сообщалось ранее, был найден мертвым в своей машине. По предварительной версии, он покончил с собой. Незадолго до инцидента мужчина попал в ДТП, в результате которого пострадала пассажирка другого автомобиля.