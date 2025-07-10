В Белгороде два человека ранены при падении осколков украинского дрона

В Белгороде осколками сбитого БПЛА ранило двух человек. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.





По его словам, осколочные ранения в области грудной клетки получили мужчина и женщина. Их доставили в городскую больницу №2.





В результате падения осколков был поврежден один автомобиль. На месте инцидента работают оперативные службы.





По данным Минобороны РФ, в ночь на 10 июля силы ПВО перехватили 14 беспилотников над регионами России. В ведомстве уточнили, что восемь БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, по два — над Белгородской областью и Крымом. Еще по одному дрону было нейтрализовано над Пензенской и Курской областями.