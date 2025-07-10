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В Белгороде два человека ранены при падении осколков украинского дрона
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Также был поврежден автомобиль undefined
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В Белгороде два человека ранены при падении осколков украинского дрона

Также был поврежден автомобиль

В Белгороде осколками сбитого БПЛА ранило двух человек. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.


По его словам, осколочные ранения в области грудной клетки получили мужчина и женщина. Их доставили в городскую больницу №2. 


В результате падения осколков был поврежден один автомобиль. На месте инцидента работают оперативные службы.


По данным Минобороны РФ, в ночь на 10 июля силы ПВО перехватили 14 беспилотников над регионами России. В ведомстве уточнили, что восемь БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, по два — над Белгородской областью и Крымом. Еще по одному дрону было нейтрализовано над Пензенской и Курской областями. 

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#минобороны рф #белгород #атака беспилотников
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