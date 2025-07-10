В СПЧ призвали министров прощаться с курским мальчиком, а не со Старовойтом

Российские министры, которые 10 июля пришли на церемонию прощания с экс-главой Минтранса России Романом Старовойтом, вместо этого должны были ехать в Курскую область, где накануне от удара ВСУ погиб пятилетний мальчик. Такое мнение в своем Telegram-канале высказала член Совета по правам человека Марина Ахмедова.





«Сегодня похороны <...> Старовойта. Их посетили разные министры. Я все понимаю про корпоративную этику, желание показать, что свой есть свой, <...> и это благородно проводить его в последний путь. <...> Но так совпало, что вчера в Курске погиб мальчик Толя, и его мама сейчас одна. Я считаю, что министры должны сейчас стоять в очереди рядом с этой мамой, целовать ей руки и обнимать. Душа народа сейчас с ней. Для нас своя — она. И по-другому не будет», — написала Ахмедова.





Речь идет о пятилетнем мальчике, который закрыл собой мать во время удара украинского беспилотника по городскому пляжу в Курске. Ребенка решили транспортировать в Москву, однако по дороге он скончался.





Также она раскритиковала образ жизни покойного экс-министра, в том числе вспомнила об автомобиле Tesla, который был припаркован недалеко от места обнаружения тела Старовойта.





Церемонию прощания с экс-министром транспорта и бывшим губернатором Курской области посетил его преемник на должности министра транспорта Андрей Никитин, а также другие чиновники, в том числе вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Марат Хуснуллин.