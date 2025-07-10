В Киеве расстреляли полковника СБУ Воронича

Полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича убили в Киеве днем 10 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские источники.





Информацию о гибели полковника также подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, а блогер Анатолий Шарий добавил, что речь идет именно о Ворониче. В СБУ сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о «посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего».





В социальных сетях также распространилось видео с моментом убийства военного. На кадрах видно, как полковник идет во дворе дома, в какой-то момент ему навстречу выбегает мужчина и стреляет в него несколько раз. По информации киевской полиции, стрельба произошла в Голосеевском районе Киева.





Убитый Воронич, как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, был причастен к диверсиям и организациям терактов на территории России. Он был старшим оперативным сотрудником первого отдела 16-го управления Центра специальных операций «Альфа». В задачи этого подразделения входит организация диверсий на территории РФ.





Ранее сообщалось, что в центре Одессы неизвестный застрелил одного из участников у Дома профсоюзов в 2014 году Демьяна Ганула.





*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга