Более 1,4 тысячи предпринимателей стали участниками проекта «Время возможностей»

Свыше 1,4 тысячи заявок подали столичные предприниматели на участие в спецпроекте «Время возможностей» в рамках «Лета в Москве». Об этом сообщают власти столицы.





По словам организаторов, специальный проект — отличная возможность для бизнесменов привлечь новых клиентов и повысить продажи. Жители города могут воспользоваться специальными предложениями и интересно провести время.





Активнее всех предприниматели из сферы общественного питания. Они подготовили свыше 700 мероприятий для горожан. На втором месте сфера услуг — почти 600 событий. Третье место занял бизнес из сферы образования — более 300 предложений.





За ними следуют индустрия красоты, спорт, культура, торговля и гостиничный бизнес. Участники подготовили для горожан специальные предложения: бесплатные мероприятия на своих площадках, акции и скидки от 25% на товары и услуги.