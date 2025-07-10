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Более 1,4 тысячи предпринимателей стали участниками проекта «Время возможностей»
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Бизнесмены могут повысить продажи, а жители города — воспользоваться скидками undefined
Новости

Более 1,4 тысячи предпринимателей стали участниками проекта «Время возможностей»

Бизнесмены могут повысить продажи, а жители города — воспользоваться скидками

Свыше 1,4 тысячи заявок подали столичные предприниматели на участие в спецпроекте «Время возможностей» в рамках «Лета в Москве». Об этом сообщают власти столицы.


По словам организаторов, специальный проект  — отличная возможность для бизнесменов привлечь новых клиентов и повысить продажи. Жители города могут воспользоваться специальными предложениями и интересно провести время.


Активнее всех предприниматели из сферы общественного питания. Они подготовили свыше 700 мероприятий для горожан. На втором месте сфера услуг — почти 600 событий. Третье место занял бизнес из сферы образования — более 300 предложений. 


За ними следуют индустрия красоты, спорт, культура, торговля и гостиничный бизнес. Участники подготовили для горожан специальные предложения: бесплатные мероприятия на своих площадках, акции и скидки от 25% на товары и услуги.

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#бизнес #москва #лето в москве
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